أول ظهور.. محمد الشرنوبي وابن شقيقته يخطفان قلوب المتابعين

نشرت راندا رياض، زوجة محمد الشرنوبي، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر في الصورة محمد الشرنوبي مع ابن شقيقته الصغير، وهم يلعبون بلاستشين، ما أثار إعجاب الجمهور.





وكان قد أعلن الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستوري.





ونشر محمد الشرنوبي نتيجة المسحة التي أجراها، والتي كشفت عن تعافيه من الإصابة بالفيروس.





كما كتبت زوجته راندا عبر إنستجرام: "الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".