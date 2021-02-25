موجة غضب ضد حمو بيكا بسبب صوره قبل الشهرة.. شاهد

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر حمو بيكا وعمر كمال وهم يعملون بمهنهم البسيطة قبل الشهرة وبعدها، وعلق حمو عليها قائلًا: " حب ما تعمل حتي تعمل ما تحب".





ونالت الصور سخرية متابعيه وعلقوا كالتالى:

-وانت تعبت عشان توصل لكده

-يعنى احنا نتعلم وانت بكلام تافهه تجيب الفلوس دى

- ربنا يعيننا عالزمن ده والله





ومن ناحية أخرى يستعد مغنى المهرجانات حمو بيكا لطرح مسلسله الدرامي الأول «ملوخية بالتريند»، رسميا في الموسم الرمضاني لعام 2021.





يذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعرض لحالة من الارتباك، أثناء حواره مع الإعلامية ياسمين عز، على قناة "mbc مصر"، قائلا: "مش عارف مالي، حاسس بحاجة غريبة".





وأضاف "حمو بيكا" خلال لقائه: "الموضوع ده حصل معايا في برنامج قبل كده، لما دخلت لقيت ناس لابسه أسود وبتصوت، وانا متكتف ومش عارف أعمل حاجة؛ لاني مش عارف هما بيصوتوا ليه، وتفاجأت في الآخر إنه برنامج مقالب لرامز جلال".



