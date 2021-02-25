أخبار التكنولوجيا.. هذا ما سيحدث لحسابك على واتساب بعد 15 مايو.. تعرف على أسهل طريقة لتحديث الويندوز 10

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
مددت شركة سامسونج Samsung، فترة تجربة أحدث هواتفها القابلة للطي إلى 100 يوم، مما يعني أنه يمكن لمشتري أجهزتها المطوية الأحدث Galaxy Z Fold 2 5G و Z Flip 5G، شراء أي من الجهازين واستخدامها أو تجربتها لأكثر من ثلاثة أشهر، ثم إعادتها لاسترداد أموالهم بالكامل.
أعلنت أستراليا إقرار قانون جديد يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين من الصحف والمجلات الإلكترونية مقابل المحتوى الإخباري الذي يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تنوي شركة فيسبوك Facebook، استثمار مليار دولار إضافي في صناعة الأخبار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كجزء من خطة الشركة المستقبلية للالتزام بالصحافة.
بعد رد الفعل العنيف من مستخدميه تجاه سياسة خصوصيته المحدثة في شهر يناير الماضي، أرجأ واتساب WhatsApp، تطبيق تحديث شروطه الإجبارية الجديدة إلى يوم 15 مايو المقبل، لـ يمنح أكثر من مليار مستخدم الوقت لقبول الشروط والأحكام المستقبلية.
يبحث الجميع عن أسهل طريقة لتحديث الويندوز 10، حيث من المفترض أن يكون نظام تشغيل سطح المكتب محدث بصورة منتظمة، وذلك تجنبا لحدوث الأخطاء والمشكلات الأمنية أثناء الاستخدام، وأيضًا للوقاية من هجمات الهاكرز، حيث يعمل تحديث نظام التشغيل على إصلاح الثغرات التي قد تكون أحد طرق قراصنة الإنترنت للتسلل لجهازك، فإذا كانت لا تعلم طريقة تحديث الويندوز 10، نقدم إليك في السطور التالية كيفية القيام بذلك.
بسبب الغضب من نزاع مع شركة تويتر Twitter، تخطط الحكومة الهندية لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بمحو المحتوى المثير للجدل بسرعة والمساعدة في التحقيقات، وفقًا لمسودة اللائحة.