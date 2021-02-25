أخبار التكنولوجيا.. هذا ما سيحدث لحسابك على واتساب بعد 15 مايو.. تعرف على أسهل طريقة لتحديث الويندوز 10

بعد رد الفعل العنيف من مستخدميه تجاه سياسة خصوصيته المحدثة في شهر يناير الماضي، أرجأ واتساب، تطبيق تحديث شروطه الإجبارية الجديدة إلى يوم 15 مايو المقبل، لـ يمنح أكثر من مليار مستخدم الوقت لقبول الشروط والأحكام المستقبلية.