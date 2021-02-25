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فن

شاهد.. عمرو سعد يظهر بسيارة فخمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام صورة جديدة.

و ظهر عمرو سعد فى الصورة من سيارته.

وكان قد أكد الفنان عمرو سعد، أن شراءه حقوق رواية "أولاد حارتنا" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ جزء من مشروع يعمل عليه ويضم أكثر من عمل للأديب الراحل، قائلا: "نجيب محفوظ مشروع قومي حصلت على حقوق بعض رواياته ومجموعة من القصص القصيرة".

وكشف الفنان عمرو سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان، عن أن شكل رواية "أولاد حارتنا" بعد شراء حقوق عرضها ستكون أقرب إلى أجزاء لأفلام قد تصل إلى خمسة أجزاء، رافضا الاعلان عن تفاصيل المشروع.

واستكمل: "نجيب محفوظ عمل ماركة عالمية من قلب الحارة المصرية، واحنا اولى به، وشكل أولاد حارتنا ستكون أقرب لأجزاء أفلام وممكن تبقى خمس اجزاء، وأنا مليش الحق اعلن عن ده ولكنه مشروع كبير سيستغرق عامين".
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