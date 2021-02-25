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مرأة

نصائح لتجنب خطر اختناق الأطفال عند تناول الطعام

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور أشرف قاسم أخصائي التغذية المبكرة للأطفال  بجامعة لودفيج ماكسيميليان ميونيخ  ألمانيا علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " نصائح لتجنب خطر اختناق الأطفال وهي: 

⚫ ممنوع إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٤ سنوات أي أطعمة صلبة مثل الجزر والتفاح إلا إذا تم تقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا والأفضل أن يتم بشرها أو طبخها
 ⚫ قطع العنب إلى أرباع هذا يغير الشكل الكروي الخطير الذي يمكن أن يسبب الاختناق 
⚫ توجد أطعمة تصنف "عالية الخطورة" وهي ممنوعة تماما للأطفال أقل من ٤ سنوات مثل المكسرات بجميع أشكالها والفشار والبذور
⚫ لا تدع الأطفال الصغار يركضون أو يلعبون أو يستلقون على ظهرهم أثناء تناول الطعام
⚫ احتفظ بالعملات المعدنية والأشياء الصغيرة الأخرى (مثل البطاريات الدائرية الصغيرة للساعات والألعاب) بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار في جميع الأوقات (البطاريات إن لم تسبب الاختناق فإنها تسبب أضرار بالغة في معدة الطفل ربما تؤدي إلى وفاته)
⚫ قراءة الملصقات التحذيرية على الألعاب بعناية قبل منحها للأطفال واختيار الألعاب المناسبة لسن طفلك

⚫أخيرا بعض الإسعافات الأولية الضرورية للتعامل مع حالات اختناق الأطفال أو حديثي الولادة : 
١- رد الفعل الأول للطفل إذا حدث إختناق هو الكحة اترك الطفل يكح قدر استطاعته
٢- إذا لم تستطع الكحة إخراج الجسم العالق وتوقف الطفل عن الكحة وإصدار أي صوت وبدأ وجهه بالإحمرار يجب أن تتدخل فورا وتبدأ إجراء "طريقة هيمليك" (Heimlich Maneuver) خطوات مناورة هيمليك لحدثي الولادة والأطفال 

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