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أخبار العالم

ولي عهد البحرين: السعودية هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:43 ص
ولي عهد البحرين الأمير
ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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قسم الخارجي
أكد ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن "الدفاع عن أمن البحرين وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم يأتي في مقدمة أوليات عملنا؛ فالأمن هو أساس التنمية، وحفظ حقوق المواطنين هو مسؤولية الدولة ولن نتوانى عن الحفاظ عليها مهما كلف الأمر، فهم ثروة الوطن الحقيقية وما يمس فردًا منهم يمسنا جميعًا".

وقال ولي عهد البحرين، في أول لقاء مع الصحف المحلية منذ توليه رئاسة الوزراء، "أود أن أنوه بأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل صمام أمان للمنطقة، ودعوني هنا أستذكر الدعم الذي لن ننساه من أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فما يربطنا معهم من روابط اجتماعية واقتصادية يجعل هذه العلاقات محل اهتمام ورعاية دائمة، ونتطلع لمزيد من التعاون والتكامل مع الأشقاء، ونحرص على تسخير الجهود لمواصلة العمل المشترك في المنطقة".

وأضاف ولي عهد البحرين "وفي هذا الصدد، نؤكد على الدور المحوري للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، فهي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية، كما أنها عامل استقرار للمنطقة والاقتصاد العالمي، ونعتز بما يجمعنا معها من وحدة الصف والهدف".

وتابع الأمير سلمان بن حمد "بتكاتف مجتمعنا اجتزنا أحداث 2011 ونصد محاولات من لا يريد الخير للوطن وكافة مواطنيه وله ولاءات خارجية، ونحن نؤكد أن المواطنة فوق أي انتماء آخر، وتمكين المواطنين جميعهم لصالح ما فيه الخير للوطن وفق الكفاءة والولاء للوطن هو الطريق الصحيح".

وأكد ولي عهد البحرين أن "نحن أول من يتطلع إلى علاقات جيدة مع جيرانه، ونسعى دائمًا إلى علاقات مبنية على حُسن الجوار بالمنطقة، ولا نتردد في التواصل مع الجميع. ونحن مع السلام والبُعد عن الحروب والتشنّج في المنطقة لصالح الشعوب، وفي نفس الوقت نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين".

وتابع الأمير سلمان بن حمد "إن ميثاق العمل الوطني مرتكز الجهود الوطنية ويمثل الرؤية الشاملة لنماء وازدهار الوطن، وسنواصل العمل على تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال برنامج الحكومة وإطار البرامج الحكومية ذات الأولوية تحقيقًا للغايات المنشودة".

وقال ولي عهد البحرين "أفتخر بما لدينا من كفاءات وطنية وما يتميزون به من حب التحدي وعشق الإنجاز، وهو مصدر اعتزاز وتقدير لدينا، وأنا متفائل بمستقبل واعد للوطن ولكافة أبنائه، فما حققناه في التصدي لفيروس كورونا يثبت بأن لدينا تلاحمًا وتكاتفًا وعزيمة".
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