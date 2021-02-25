الأبنية التعليمية: إنشاء 214 مدرسة خلال عامين في البحيرة.. فيديو

قالت المهندسة هالة عبدالله، مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة، إنه خلال السنتين الماضيتين قمنا بإنشاء حوالى 214 مدرسة، تم توزيعهم على الإدارات التعليمية.





وأضافت هالة عبدالله، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه تم إنشاء مدارس للمراحل التعليمية المختلفة.





وأشارت مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة، إلى أننا قمنا بالعمل على إنشاء المدارس فى كل الإدارات التعليمية، لافتة إلى أننا نمتلك شبكة معلومات ضخمة نستطيع من خلالها تحديد الكثافات ومن ثم احتياج المدارس.



