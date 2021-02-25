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الأبنية التعليمية: إنشاء 214 مدرسة خلال عامين في البحيرة.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:56 ص
مدير فرع الأبنية
مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة
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ريهام فيكتور
قالت المهندسة هالة عبدالله، مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة، إنه خلال السنتين الماضيتين قمنا بإنشاء حوالى 214 مدرسة، تم توزيعهم على الإدارات التعليمية.

وأضافت هالة عبدالله، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه تم إنشاء  مدارس للمراحل التعليمية المختلفة.

وأشارت مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة، إلى أننا قمنا بالعمل على إنشاء المدارس فى كل الإدارات التعليمية، لافتة إلى أننا نمتلك شبكة معلومات ضخمة نستطيع من خلالها تحديد الكثافات ومن ثم احتياج المدارس.

وتابعت مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحيرة، أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم نحاول حل مشكلة الكثافات، مشيرة إلى أننا نقوم بعمل مدارس متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.
 
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