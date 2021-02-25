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فن

من أمام البحر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمود حميدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان محمود حميدة متابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له.


وظهر محمود حميدة، بإطلالة صيفية على شاطئ البحر وهو يستمتع بالإجازة من أمام البحر.


يذكر أن آخر اعمال محمود حميدة السينمائية فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".


احترف الفنان محمود حميدة، التمثيل منذ الصغر وكان عضوا في فرق التمثيل بالمدرسة بجميع مراحل التعليم.


في عام 1970 التحق بكلية الهندسة واستمر بها 7 سنوات وفشل في دراسة الهندسة ثم غير مساره التعليمي ليلتحق بكلية التجارة، وحرص أيضًا على أن يكون عضوًا بفريق التمثيل بالكلية إلى أن أتم دراسته الجامعية.


بعد تخرجه في الجامعة عام 1981 التحق بإحدى الشركات العالمية بإدارة المبيعات وفي نفس الوقت مارس أيضا التمثيل والرقص من خلال فرق الهواة.


في عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني ولاقى أداؤه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر، ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.


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