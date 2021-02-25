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اقتصاد

سنعقد كل اجتماعاتنا في شرم.. الغرف التجارية يطلق حزمة قرارات لدعم السياحة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:12 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن حزمة من القرارات لدعم قطاع السياحة بمحافظة جنوب سيناء، خاصة خلال ما تواجهه المحافظة من نتائج اقتصادية سلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليها من انخفاض في أعداد السياحة الدولية الوافدة، والتي كانت تعتبر مصدر الدخل الأساسي للمحافظة.


وقال العربي في بيان، اليوم الخميس، إن القرارات التي اتخذها الاتحاد تتضمن تنشيط حركة السياحة الداخلية وسياحة المؤتمرات بعقد جميع اجتماعات الاتحاد العام للغرف التجارية مع شركائها الدوليين بمدينة شرم الشيخ، كما يبحث الاتحاد توفير دعم أوروبي لإنشاء مشروعات تنموية بالمحافظة، منها تطوير وسائل الري و مشروع  لاستغلال الطاقة الشمسية، ويبحث أيضا كيفية إنشاء مجموعة من السلاسل التجارية بمدن المحافظة.



وأوضح أن القرارات المذكورة جاءت نتيجة المباحثات التي عقدها مجلس الإدارة مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على هامش اجتماع مجلس إدارة الأخير الذي عقد بشرم الشيخ، حيث عرض اللواء خالد فودة، فرص التعاون المتاحة بين المحافظة وبين المجتمع التجاري.


وطالب اللواء خالد فودة خلال اللقاء بمساهمة اتحاد الغرف التجارية لإنشاء سلاسل تجارية لتنشيط حركة التجارة الداخلية بالمحافظة وتوفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع، كما طالب بإنشاء معارض تجارية دولية مشتركة لتنشيط سياحة المعارض والتسوق بالمحافظة .


وكان عدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، تقدموا باقتراحات لزيادة رحلات الطيران الداخلية لمختلف المحافظات لتنمية حركة السياحة الداخلية.
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