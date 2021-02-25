ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرى: تبطين الترع الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائى.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:10 ص
وكيل وزارة الري بمحافظة
وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المهندس مجدى الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، إننا نعمل على تبطين حوالى 133 ترعة على مستوى محافظة البحيرة، وتم تنفيذ 102 كيلو متر منها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن حل تبطين الترع يعتبر الأمثل لمواجهة الفقر المائى.

وأشار وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، إلى أن تبطين الترع يوفر الفقر المائى، وفى نفس الوقت يرفع كفاءة الرى.

وتابع وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، أننا بدأنا فى تأهيل الترع المستبحرة لإعادة الجسور لوضعها الأصلى، وإعادة الريف لشكلة الجميل كما كان فى العصور السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع المشروع القومي لتبطين الترع.. صور

وكيل وزارة الري: مشروع تبطين الترع يساهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير محاصيل قابلة للتصدير

ري القليوبية: تأهيل 96 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

الانتهاء من تبطين وتأهيل ترعة الرحمة بدمشير بالمنيا

ما علاقة مشروع تبطين الترع بالأمن المائي المصري؟.. تعرف على التفاصيل

رد ناري من الري على شائعة تحمل الفلاحين تكلفة تبطين الترع

ترشيحاتنا

دون أدوية.. 3 أطعمة تخفض الكوليسترول بشكل سريع وفعال

الضرائب: الكومبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية.. شاهد

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

وفاة رجل الأعمال حسين صبور رائد العقارات عن عمر 85 عاما

مش عاوز يدينى فلوسي.. ربيع ياسين يفتح النار على أحمد مجاهد

السعودية.. وزارة الصحة: لن نخصص مراكز منفصلة لكل لقاح مضاد لكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد