الرى: تبطين الترع الحل الأمثل لمواجهة الفقر المائى.. فيديو





وأضاف، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن حل تبطين الترع يعتبر الأمثل لمواجهة الفقر المائى.





وأشار وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، إلى أن تبطين الترع يوفر الفقر المائى، وفى نفس الوقت يرفع كفاءة الرى.





وتابع وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، أننا بدأنا فى تأهيل الترع المستبحرة لإعادة الجسور لوضعها الأصلى، وإعادة الريف لشكلة الجميل كما كان فى العصور السابقة.

قال المهندس مجدى الشحات، وكيل وزارة الري بمحافظة البحيرة، إننا نعمل على تبطين حوالى 133 ترعة على مستوى محافظة البحيرة، وتم تنفيذ 102 كيلو متر منها.