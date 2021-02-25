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أخبار العالم

الصحف الكويتية تحتفي بالعيد الوطني الـ60 تحت شعار "سلام هذا الشعب"

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نقلت الصحف الكويتية اليوم الخميس تصريحات كبار المسؤولين في الدولة واحتفالهم بعيد الكويت الوطنى الـ 60 بمناسبة ذكرى التحرير من الاستعمار البريطاني تحت شعار "سلام هذا الشعب".
وأبرزت جريدة الرأي الكويتية -في صفحتها الأولى - عنوان "دامت أعيادك يا كويت" وقدمت التهنئة لأمير البلاد، فيما أبرزت صحيفة الأنباء في صفحتها الأولى التهاني التي تلقاها أمير البلاد بمناسبة الذكرى الـ60 للعيد الوطني الكويتي، كان أبرزها عنوان "الأمير تبادل التهاني بالذكرى الـ 60 للعيد الوطني والـ 30 للتحرير: ليسدد الله الخطى لخدمة ورفعة الوطن الغالي".
وتناولت صحيفة الوسط الكويتية الاحتفالات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الكويتي، ونشرت مجموعة من الصور لمباني إماراتية زينت بالعلم الكويتي احتفالا بالعيد الوطني.
ونقلت صحيفتا "النهار" و"الصباح" الكويتيتان تصريحات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، فيما خصصت جريدة "الكويتية" صفحات داخل عددها الورقي الصادر اليوم عن احتفالات العيد الوطني ، حيث نقلت مجموعة كبيرة من تهاني الوزراء والمحافظين للشعب الكويتي بهذه المناسبة.
وتحتفل الكويت في 25 فبراير من كل عام بعيدها الوطني، وهو ذكرى استقلالها من الاستعمار البريطاني قبل 60 عاما، كما تحتفل في 26 فبراير بعيد التحرير، بمناسبة ذكرى تحريرها في 26 فبراير 1991 من الغزو العراقي.
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