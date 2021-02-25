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ثقافة

أبيض وأسود.. نجوم "ابدأ حلمك" بالشرقية يتألقون على مسرح الجمهورية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:15 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تتوالى النتائج المبهرة لورشة "ابدأ حلمك" بالشرقية، والتي تسعى من خلالها الهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف المواهب وتبنيها والعمل على تنميتها، وتنظمها من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث قدمت الفرقة النوعية المسرحية لشباب الورشة عروضها الفنية على مسرح الجمهورية بالقاهرة وسط أجواء احتفالية بنجاح عرضهم لأول مرة خارج حدود محافظة الشرقية، وذلك بعد اعتمادها من وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وإعلانها كفرقة نوعية مسرحية تابعة للهيئة.

العرض بعنوان "أبيض وأسود" ومستوحى من رواية الفرافير للدكتور يوسف إدريس وتخلله مجموعة من المونولوجات ورباعيات صلاح جاهين، رؤية وإخراج المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، وقد شهد العرض حضور باقة متنوعة من الشخصيات الهامة والفنية في المجتمع كالمخرج محمد فاضل الذي أبدى إعجابه الشديد بالتجربة، مؤكدًا أنها قدمت مجموعة من المواهب الواعدة التي ستأخذ مسار النجومية خلال الفترة المقبلة، كما حرص عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين على حضور العرض.

حضر أول أيام العرض الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، كما حضره رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، مدير عام فرع ثقافة الشرقية، والمخرجين المسرحيين عصام السيد وناصر عبدالمنعم، والأنبا بطرس دنيال مدير المركز الكاثوليكي للثقافة والفنون، والناقد الصحفي محمد الروبي ومحمد عبد الرحمن الشافعي.
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