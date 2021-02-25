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مدرب صناعة جلود: بيت السناري منارة ثقافية للكبار والصغار.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:50 م
صناعة الجلود
صناعة الجلود
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ياسمين القصاص
قال الدكتور ماجد حماد، مدرب صناعة الجلود في بيت السناري، إن بيت السناري منارة ثقافية للكبار والصغار، منوها إلى أنه يقوم بعمل ورش مختلفة في العديد من المجالات للكبار والصغار، وأكد أن الدولة المصرية تشتهر بخامة الجلود، حتى أنها تقوم بتصديرها إلى الخارج.


وأضاف مدرب صناعة الجلود في بيت السناري، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الدولة تقوم بصناعة العديد من المشغولات اليدوية من صناعة الجلود، كاشفا أن اهتمام الدولة بتلك الصناعة يعمل على تشجيع الشباب المصريين على إقامة مشروعات صغيرة تقوم على استغلال الحرف اليدوية.


وتابع: "نلقي الضوء على خامة الجلود، وذلك لأنها خامة بارعة في الجمال"، مشيرا إلى أنه يمكن صناعة العديد من المنتجات البسيطة التي يمكن تسويقها بسهولة ومنها المحفظة، وبورتفيه، وحقيبة، ومعلقات.


وذكر أنه تتم إقامة معرضين أو ثلاثة في بيت السناري خلال العام الواحد، ليقوم المتدربون بعرض أعمالهم، كما أن هذا العرض ينال استحسان للناس التى تأتي لتشاهد وتحصل على المعروضات من معارض بيت السناري، معقبا: "العرض بيحقق للمتدربين حب الذات وحب وجوده في المجتمع بسبب حب الناس لمنتجاته".


وأوضح أن الورشة عبارة عن لقاء يستغرق 3 ساعات من الوقت، كما أنه يكون مرتين أسبوعيا، مؤكدا أن المتدربين يقومون بمعرفة المزيد عن صناعة الجلود وأنواعها وتفصيلها، ومن ثم يقومون بزيارة ميدانية حتى يتوصل المتدرب إلى أماكن البيع والشراء.
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