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برلمان

عربية النواب: تصريحات قائد المركزية الأمريكية دليل على قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:26 ص
قائد القيادة المركزية
قائد القيادة المركزية الأمريكية
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية تصريحات الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في اطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

 واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذه التصريحات من المسئول الأمريكى رفيع المستوى بانها دليل قاطع على متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن فى مختلف المجالات بصفة عامة والمجال العسكرى بصفة خاصة مؤكدًا أن العالم كله أصبح على وعى وادراك كاملين بالدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية. 

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تحظى بتأييد واهتمام كبيرين من مختلف دول العالم نظرًا لمصداقيتها تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية وحرصها الكبير على دعم الأمن والسلم الدوليين وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.
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