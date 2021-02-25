عربية النواب: تصريحات قائد المركزية الأمريكية دليل على قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أهمية تصريحات الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في اطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الاقليمى خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف





واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم هذه التصريحات من المسئول الأمريكى رفيع المستوى بانها دليل قاطع على متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن فى مختلف المجالات بصفة عامة والمجال العسكرى بصفة خاصة مؤكدًا أن العالم كله أصبح على وعى وادراك كاملين بالدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.



