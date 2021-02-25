إسلام عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان العربى لفيلم التراث تحمل اسم الراحل عصمت يحيى

قرر الدكتور إسلام عز العرب، مؤسس ومدير المهرجان العربي لفيلم التراث، أن تحمل الدورة الثانية اسم الفنان الراحل الدكتور عصمت يحيى، كما أعلن أن الدورة الثانية 2021 ستقام فى أكتوبر المقبل، خصيصًا لإحياء ميلاد الفنان الراحل، اعترافا وتقديرًا لما قدمه طوال مشواره الفنى عامة وما قدمه للمهرجان خاصة، وذلك لما تم إنجازه في الدورة الأولى، من إدارة المهرجان ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور عصمت يحيى.

وقال عز العرب، إنه يهدف للترويج والتعريف ببعض تراث الوطن العربى، شعبيًا، وحضاريًا، وكذا طبيعيًا، وذلك من خلال عرضه للأفلام المشاركة، كما تم توثيق الأفلام المشاركة فى الدورة الأولى بكتالوج يوزع على مختلف المراكز الثقافية والعلمية، والمؤسسات الفنية، تشجيعًا للاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، ليُعد مرجعا فنيا وعلميا للمهرجان الأول من نوعه في الوطن العربي، الذى يحمل كل مقومات الفعل الثقافى، والفنى، إضافة إلى الفعل العلمى الذى تميز به المهرجان، والذى نال تشجيع العديد من المهتمين على مستوى الوطن العربى ومنهم المتعامل الاقتصادى السيد الشافعى مليح، من الجزائر.





إدارة المهرجان مشكلة من متخصصين أكاديميين، فى مجالى السينما والتراث، اتفقت على اختيار رئيس المهرجان ولجنة التحكيم ولجنة المشاهدة للدورة الثانية، من مختلف الدول العربية وسيتم الإعلان عنهم قريبا.





وأضاف عز العرب: "فيما يخص صانعي الأفلام، قرر منح جوائز مالية تشجيعية للفائزين، تقديرًا ومساهمة فى إنتاجهم للأفلام".