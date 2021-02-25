الأرصاد: الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة اليوم.. فيديو

ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة، أحيانا، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 21 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 11 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 21

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن يتوقع هيئة الأرصاد الجوية الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة،