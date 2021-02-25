آخر تطورات المشروع القومى فى منطقة رشيد.. فيديو

قال المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروع تطوير منطقة رشيد، إن ميناء الصيد رشيد هو الحرفة الأساسية لرشيد، لافتًا إلى أنه ينتج منها عدة صناعات منها صناعة السفن.









وأضاف المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن تنمية رشيد ضرورى من ضمن مشروعات تنمية وتطوير الدولة المصرية.









وأشار المدير التنفيذي لمشروع تطوير منطقة رشيد، إلى أن كل ذلك يحد من الهجرة غير الشرعية ويوفر معونة للمراكب الموجودة فى عرض البحر.









وأوضح أنه يوفر تصنيع وصيانة، إلى جانب استيعابه 60 مركبا فى الساعة.







