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حياة كريمة: نستهدف الأماكن المحرومة.. والأدوية والكشف مجانا.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:15 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال طارق صلاح، منسق القوافل العلاجية بمحافظة أسوان، إن قوافل "حياة كريمة" الطبية تعمل على علاج جميع المواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن القوافل الطبية عبارة عن مستشفى متنقل يضم 10 تخصصات مختلفة.


وأضاف صلاح، في لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخدمة تقدم مجانية للمواطنين ونحاول الوصول للأماكن المحرومة، والتي لا تصل إليها الخدمية الطبية والصحية المتكاملة، مشيرًا إلى أنه لو احتاج المواطن للتحويل للمستشفى يتم تحويله للمستشفى فورًا دون تحمل المواطن أي تكاليف.


وأوضح أن القافلة تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والقلب والجلدية، والتحاليل الطبية وتوفير جميع الأدوية بالمجان، وذلك لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.

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