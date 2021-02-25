بحضور ومشاركة عدد من الوزراء.. انطلاق مؤتمر «الإمارات تبتكر 2021»

انطلقت صباح اليوم، الخميس، أعمال مؤتمر "الإمارات تبتكر الافتراضي"، الذي يعقد في جناح الاستدامة بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين والخبراء والمفكرين العالميين.









وتناولت جلسات المؤتمر الأولى تجربة دولة الإمارات في تحويل التحديات والصعوبات إلى فرص عبر استخدام نهج الابتكار والتطوير الذي قادها إلى تحقيق الإنجازات بظروف استثنائية في أعقاب انتشار جائحة "كورونا".









وتم استعراض تفاصيل عن الصعوبات التي واجهت فريق "مسبار الأمل" خلال ظروف الجائحة الاستثنائية في صعوبتها، حتى تمكنوا من النجاح نتيجة تصميم ودعم قيادة حكومة دولة الإمارات، وإصرارها على خوض المخاطر ومواجهة التحديات.