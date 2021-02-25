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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 25 فبراير 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:02 م
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 25- 2-2021.


سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.


سعر اليورو
سعر اليورو 19.12 جنيه للبيع و18.92 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.36 جنيه للبيع و21.99 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.18 جنيه للبيع و4.09 جنيه للشراء.


سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.03 جنيه للبيع 48.81 جنيه للشراء.


وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
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