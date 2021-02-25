ما حكم سفر المرأة بدون محرم لحضور المؤتمرات؟

ما حكم سفر المرأة لحضور المؤتمرات بدون محرم؟ وما الشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب؟.. سؤال ورد إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء.



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ردا على السؤال: إن الأصل في سفر المرأة أن تسافر مع ذي محرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» متفق عليه.





وأضاف "جمعة" أن بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد أجازوا لها السفر وحدها إذا كان الطريق آمنًا، وكانت الديار التي تذهب إليها آمنةً؛ لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فإنْ طالتْ بكَ حياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ -المرأة- ترْتَحِلُ مِن الحِيرةِ حتى تطوفَ بالكعبةِ، لا تخافُ أحدًا إلا الله» أخرجه البخاري»، وعلَّلوا النهي في الحديث الأول بحالة خوف الطريق وعدم الأمن.





وأوضح أنه يمكن الأخذ بالقول الذى يجيز السفر دون محرم بشرط الأمان لما فيه من التيسير والسعة، إلا أن ذلك مرهون بموافقة زوجها إن كانت ذات زوج، أو بموافقة وليها إن لم تكن متزوجة.



