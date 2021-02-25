ضبط 186 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 186 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.









ووردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام شخصين،"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية" بالاتجار في المواد المخدرة.









وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما "186 طربة من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 18 كيلو جراما - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سيارة"، وذلك حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما والسيارتين في عملية الترويج.









واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.