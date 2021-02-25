ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 186 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
مصطقى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 186 طربة من مخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.


ووردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية مفادها قيام شخصين،"لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية" بالاتجار في المواد المخدرة.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما "186 طربة من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 18 كيلو جراما - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سيارة"، وذلك حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما والسيارتين في عملية الترويج.


واتُخذت الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قيمتها 1.6 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 235 طربة حشيش في البحيرة

ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى في الإسكندرية

بأكثر من مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 150 طربة حشيش بمطروح

ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية

ضبط 30 طربة لـ مخدر الحشيش بحوزة شخص بالإسكندرية

ضبط 170 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالغربية ومطروح

ترشيحاتنا

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

الأهلي يواجه الأوليمبي والزمالك يقابل هيليوبوليس في دوري المحترفين لكرة اليد

اعترافات ربة منزل في خلية داعش العجوزة: أبو آسيا طلبني للزواج رفضت.. وكنت عايزة ابني يجاهد في سوريا

توجيهات مدبولي حول تسجيل العقارات ومباحثات وزير الخارجية وأخبار الشأن المحلي في أبرز عناوين صحف القاهرة

مبالغ كبيرة للغاية .. مهيب عبد الهادي يكشف حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج من الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد