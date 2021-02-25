أبوالعينين ينعي حسين صبور: أحد رموز البناء والتعمير في مصر

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المهندس الراحل حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، والذي وافته المنية اليوم.





وقال "أبو العينين": ننعي بمزيد من الحزن والأسى، المهندس الراحل حسين صبور، شيخ المطورين العقاريين، وأحد رموز البناء والتعمير في مصر، والذي رحل عن دنيانا صباح اليوم.





وتابع وكيل مجلس النواب: أسهم المهندس حسين صبور، في قطاع البناء والمقاولات برؤية وطنية خالصة داعمة للاقتصاد المصري ومُحفزة للتحوّل التنموي نحو مدن ذكية عصرية وريف مصري متطور في إمكانياته وخدماته.





وأوضح أن الراحل "صبور" شارك في كبرى المشروعات الوطنية التي أطلقتها الدولة من مدن جديدة ومبادرة حياة كريمة، فكانت له إسهاماته البارزة ودوره الفاعل في التنفيذ والتشييد.



