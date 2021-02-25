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حوادث

العثور على مخزن في الموسكي بداخله زيوت فاسدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الترويج عن المنتجات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تمكنوا من ضبط مخزن زيوت طعام بالموسكي غير صالح للاستهلاك وبه حشرات، ويقوم صاحب المخزن بالترويج له عبر فيس بوك.

وتبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من شخص "مقيم بمحافظة القاهرة – يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضرره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لقيامه بشراء (48 زجاجة زيت زيتون)، وعقب وصول المنتج إليه تبين أن المنتج يحتوى على بعض الحشرات وتغير فى الخواص، تم استهداف وضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) ، وبحوزته (60 عبوة زيت زيتون بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك).

وبمناقشته أفاد بحصوله على المضبوطات من صاحب مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن، وعثر على 480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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