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حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة بنجع حمادي

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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يوسف رجب


تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط منتصر.ع، وسعيد.ا.خ ، المتهمين بقتل عامل داخل مزرعة بنجع حمادى.


وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، بالعثور  على جثة عمر علي عمر 46 عاما، مقيم قرية القصر،  بها طلق ناري داخل مزرعة بنجع حمادي.


و تبين من تحريات مباحث نجع حمادى، أن المجني عليه كان يعمل في السعودية،  وعاد منذ قرابة شهر، و نشبت خلافات بينه وبين آخرين على قطعة أرض، ورفض الطرف الآخر تسليم الأرض بعد دفع ثمنها.


وخلال مفاوضات بين الطرفين، لإعادة المبلغ المدفوع، نشبت مشادات كلامية بينهم، أطلقها على اثرها أحد المتهمين طلقة نارية استقرت في رأس المجني عليه، ما أسفر عن وفاته.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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