شاهد.. الإمارات تعرض سفينتين حربيتين في معرض نافدكس 2021

عرضت دولة الإمارات سفينتين حربيتين في معرض نافدكس 2021، وفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية" اليوم، الخميس.









وانطلقت فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 للصناعات العسكرية، من الأحد الماضي حتى اليوم، الخميس 25 فبراير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.









ويستعرض معرضا "آيدكس" و"نافكس" 2021 أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الدولي من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الإمارات، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.









وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي، في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.