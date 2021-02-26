آداب القاهرة: لجان خاصة لتسهيل الامتحانات للطلاب المكفوفين.. تعرف على كيفية تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

* تسهيلات من آداب القاهرة للطلاب المكفوفين

* كيفية تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول













تستعد كلية الآداب بجامعة القاهرة لفترة الامتحانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ، ووضع أساليب التعامل مع الحالات المشتبه فيهم بالإضافة الى كيفية تعقيم وتطهير أماكن تواجد الطلاب . وتقدم الكلية تسهيلات فى الامتحانات للطلاب ذوى الهمم نستعرضها فى التقرير التالي.





أعلنت إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة، أنه سيعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ للطلاب ذوى الهمم بالمبنى الرئيسى للكلية بالدور الأرضي، بينما ستعقد الامتحانات للطلاب المكفوفين فى المكتبة المركزية فى مبناها الجديد.





ومن جانبه ، كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن طريقة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020 -2021 للطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.





وقال عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح لـ "صدى البلد"، إن هناك لجنة خاصة لامتحانات الطلاب ذوي الهمم تنقسم الى لجان فرعية حسب حالة الإعاقة وطريقة الامتحان.





وأضاف "شاهين"، أن هذه اللجان تنقسم إلى لجنة للاختبار الشفاهي للطلاب غير القادرين على الكتابة، لجنة الاختبار التحريري للطلاب القادرين غير القادرين على الكتابة ولكن بمساعدة إداريين للكتابة لهم، بالإضافة إلى لجنة الاختبار الإلكتروني المسموع للطلاب فاقدي البصر(المكفوفين) على أجهزة كمبيوتر خاصة وتعقد بالمبنى الجديد للمكتبة المركزية.









وأشار عميد الكلية ، عن كيفية تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة.





وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ "صدى البلد"، أنه فى حالة وجود طالب يريد تأجيل مادة أو أكثر فى امتحانات الفصل الدراسى الاول سيقوم بتطبيق قرارا المجلس الأعلى للجامعات التى تم إصدارها خلال المجلس منذ عدة أيام .





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وجاء القرار ، بأنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.





وكان قد أكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه السبت ٢٠ فبراير أن إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الجاري، والتي تستأنفها الجامعات والمعاهد يوم السبت القادم ٢٧ فبراير، سوف تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.

و أكد المجلس فى اجتماعه أن الإجراءات العامة والاحترازية التي تم اتخاذها لحسن سير الامتحانات شملت التالي:

• وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

• عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

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• وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.

• تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.

• التأكد من توجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حرارتها كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيدًا عن أماكن الطلاب.

• التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الالتزام التام بوجود مسافة 2 متر بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.

• توفير ماسكات واقية (كمامات) لكافة الطلاب والملاحظين باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.

• تعقيم صالات الامتحانات بين كل فترة امتحان، والتي تليها من خلال شركات متخصصة في هذا المجال.

• تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم، مع التوصية بأن تكون مواد التعقيم دون رائحة نفاذة.



