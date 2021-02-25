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محافظات

«مياه القناة»: إتمام عملية رفع كفاءة محطة رفع محمد عبده بالسويس

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الخميس، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة مياه رفع " محمد عبده " بقرية شباب الخريجين بحي فيصل بمحافظة السويس، وذلك لزيادة ضخ مياه الشرب قريتي محمد عبده، والألبان الجديدة من 6 ساعات الي 18 ساعة يوميًا. 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان، الخميس، إن أعمال رفع كفاءة محطة الرفع شملت، تركيب وحدة رفع مياه إضافية تصرف 208م مكعب/ساعة غير مستغلة بمحطة مياه كبريت، بالإضافة الي أنشاء قاعدة خرسانية لها، وتصنيع مواسير سحب وطرد ، ومحابس سحب وطرد، وعدم رجوع من الخردة بعد عمل الصيانة اللازمة لها، وتركيب عدد 2 وصلة سحب من الطلمبة للخزان الأرضي مع عمل إحلال وتجديد لأرضية العنبر وتركيب البلاط اللازم لها.


وأضاف اللواء عصمت، أن بعد أعمال رفع كفاءة محطة رفع محمد عبده، أدي الي زيادة ضخ المياه لقريتي محمد عبده، والألبان الجديدة بمعدل 18 ساعة يوميا قابلة للزيادة، وإلغاء نظام المناوبات للقريتين، وذلك تلبية لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب بشكل دائم، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس محمود زهره رئيس قطاع السويس.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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