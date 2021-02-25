لتحسن الأحوال الجوية.. انتظام حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

كشف محمد شرابي، نقيب الصادين بمركز البرلس بكفر الشيخ، اليوم، الخميس، عن انتظام حركة الصيد والملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس؛ عقب تحسن الأحوال الجوية.





وقال شرابي، لـ"صدى البلد"، إن حركة الصيد تم استئنافها منذ أمس عقب قيام إدارة ميناء الصيد بالبرلس بالسماح للصيادين بالسروح وانطلاق رحلات الصيد، مشيرًا إلى قيام الصيادين بالسروح بمراكبهم أمس واليوم.





وكانت محافظة كفر الشيخ، قد تعرضت إلى موجة من الطقس السيئ، منتصف الأسبوع الحالي، ما أدى إلى توقف أنشطة الصيد والملاحة بسبب ارتفاع أمواج البحر، وسوء حالة الأحوال الجوية.