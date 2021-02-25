مفتي الجمهورية.. خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع المحافظات

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، بمكتبه اليوم، الخميس، بالديوان العام، وذلك لتفعيل أطر التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة أفضل للمواطنين، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية ومستشار المحافظ للمشروعات، وعددٍ من نواب البرلمان.











وقدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية، والذي جاء تتويجًا للجهود المخلصة والمبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مؤكدًا أننا جميعا نعمل لاستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن والحفاظ علي أمنه استقراره.









وأشاد المحافظ بمجهودات دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي قدمًا نحو تنمية وبناء المجتمع.









من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مقرئين للدار بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط، وجار التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى، وذلك تماشيًا مع تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مثمنًا المبادرة الرئاسية والتي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين فى قرى الجمهورية.









وأهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لكل من مفتي الجمهورية والمفتي السابق تقديرًا لجهودهما المبذولة في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.