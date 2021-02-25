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محافظات

من سن يوم حتى 5 سنوات.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المنوفية الأحد

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:25 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأحد المقبل سيشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021.



وقال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، إن المستهدف من الحملة تطعيم 670 ألفا و269 طفلا بالمجان، وتأتي هذه الحملة ضمن حملات التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا بهدف الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال.


وأوضح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في بيان، اليوم الخميس، أن الحملة القومية ستنطلق يوم الأحد القادم ولمدة أربعة أيام، وسيتم تطعيم الأطفال بطعم "سابين أحادي التكافؤ نمط 2"، وذلك من خلال مرور 1775 فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وفرق أخرى متحركة على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.


وأكد أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف على نسب تحقيق المستهدف، وذلك من خلال فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة بجانب فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية. 


من جانبه، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والوقوف على متابعة انتظام سير العمل والعمل على إزالة جميع العقبات التي تعوق عمل الحملة بشكل فوري بجميع المراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.


يأتي هذا في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 
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