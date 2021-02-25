لا بديل عن الفوز.. يوفيتش يعلن قائمة معسكر الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي

أعلن درجان يوفيتش المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى قائمة فريقه التى ستدخل فى معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها 12 مارس المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري .



وضمت قائمة الإسماعيلى لمعسكر العين السخنة كلا من :

حراسة المرمى: محمد فوزي و محمد مجدي و كمال السيد.

خط الدفاع: مصطفى زناري و محمد عمار و محمد هاشم و مروان الصحراوي و أحمد فتحي كاستيلو و محمد مصيلحي و عمر هنيدي و عبد الله جمعة و حسين السيد و رضوان شريفي.

خط الوسط: نادر رمضان و محمد بيومي و عماد حمدي و عمر الوحش و محمد حسن و محمد الضرف و مصطفى فارس و محمد صادق و أحمد مدبولي و زياد طارق و أحمد مصطفى و عبد الرحمن مجدي و محمد عبد السميع.

خط الهجوم: آري بابل و شكري نجيب و محمد الشامي و بينسون شيلونجو و فخر الدين بن يوسف.



وجاء قرار يوفيتش بالدخول فى معسكر مغلق مبكر فى ظل الرغبة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى، والتى يسعى خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية للخروج من النفق المظلم الذى يعيشه الفريق فى الوقت الحالى بمسابقة الدوري الممتاز.

ويعيش الإسماعيلى واحدا من أسوأ مواسمه على الإطلاق فى ظل تراجع نتائجه بشكل ملحوظ وتلقى العديد من النتائج السلبية، مما أدى إلى وقوعه فى المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط فقط لا غير من 13 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الإسماعيلى تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة من أجل نقل مباراته أمام الأهلى من ملعب برج العرب إلى استاد المكس، وينتظر الدراويش موافقة الجبلاية على هذا الطلب خلال الأيام القليلة الماضية.