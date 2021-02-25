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ثقافة

شاهد.. جولة افتراضية داخل مقبرة ختي

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:37 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
عرضت وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية في مقبرة ختي، تزامنًا مع استضافة مصر لبطولة العالم للرماية .

تعد مقبرة ختي أحد مقابر جبانة بني حسن المحفورة بالجبل، بمحافظة المنيا والتي تضم قرابة ٤٠ مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسر السادسة، والثانية عشر، والعصر المتأخر والعصر البطلمي والعصر الروماني .

كما دفن بها حكام الإقليم الخامس عشر بمصر العليا، مثل أمنمحات، وخنوم حتب الثاني.

تأتي هذه الزيارة الافتراضية بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لمشاهدة الجولة داخل مقبرة ختي اضغط هنا .
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