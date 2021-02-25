شاهد.. جولة افتراضية داخل مقبرة ختي

عرضت وزارة السياحة والآثار، جولة افتراضية في مقبرة ختي، تزامنًا مع استضافة مصر لبطولة العالم للرماية .





تعد مقبرة ختي أحد مقابر جبانة بني حسن المحفورة بالجبل، بمحافظة المنيا والتي تضم قرابة ٤٠ مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسر السادسة، والثانية عشر، والعصر المتأخر والعصر البطلمي والعصر الروماني .





كما دفن بها حكام الإقليم الخامس عشر بمصر العليا، مثل أمنمحات، وخنوم حتب الثاني.





تأتي هذه الزيارة الافتراضية بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



