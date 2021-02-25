ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «CERAMICA MARKET»

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
افتتحت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية «CERAMICA MARKET»، وذلك تحت رعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.


ويقام المعرض خلال الفترة من 25-28 فبراير الجاري لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، حيث افتتحه إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، بالإنابة عن وزيرة التجارة والصناعة.


وحضر مراسم الافتتاح 15 من السفراء والممثلين التجاريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية من الدول العربية والأفريقية والأوروبية.


وقال إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن المعرض يسهم في دعم الشباب المقبلين على الزواج ومهندسي الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية من خلال إتاحة منتجات سيراميك متميزة بأسعار تنافسية وهو ما يرفع من مستوى الوحدات السكنية والإدارية والمشروعات القومية.





وأكد حرص الوزارة  على تنمية وتطوير صناعة السيراميك باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية بقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيراميك والاستفادة من توافر المواد الخام واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وكذا توافر العمالة المؤهلة وجميع مقومات الصناعة، حيث توفر الآلاف من فرص عمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.


وأوضح مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية أن القطاع يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أن نسبة المكون المحلى في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، مشيرًا إلى أن صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية  بلغت العام الماضي نحو 149 مليون دولار.


وأضاف السجيني أن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات خلال الأشهر القليلة الماضية التي صبت في مصلحة قطاع السيراميك والبورسلين، وعلى رأسها إصدار قرار وزاري خلال شهر ديسمبر الماضي بوقف استيراد السيراميك والبورسلين  لمدة 3 أشهر  بهدف الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًا، لافتًا إلى أنه جار حاليًا دراسة إدراج صناعة السيراميك لأول مرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية التي تنفذه الحكومة حاليًا بما يسهم في تعزيز صادرات هذه الصناعة الهامة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شعبة السيراميك: قرار وقف استيراد السيراميك أنقذ 33 مصنعا من المنافسة غير العادلة مع المستورد

حماية للمنتج المحلي.. صناعة البرلمان تثمن قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر

رؤوف عبد الله: 15 مليار جنيه استثمارات و240 ألف عامل في السيراميك مهددون بالضياع بسبب ارتفاع أسعار الغاز

الحفاظ على حوالي مليون عامل.. أهم مميزات وقف استيراد السيراميك والبروسلين

المنتج المحلي يفوق الأجنبي.. صناعة البرلمان: وقف استيراد السيراميك والبروسلين قرار صائب

مصر توقف استيراد السيراميك والبورسلين 3 أشهر.. صناع: القرار ينقذ 33 مصنعا من المنافسة غير العادلة مع المستورد.. و240 ألف عامل مهددون بالضياع بسبب ارتفاع أسعار الغاز

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ ميريهان حسين

سعر ومواصفات كيا سيراتو 2021 اليوم في مصر .. صور

مصير عمرو وردة.. شوبير يعلن استدعاء 6 محترفين لمنتخب مصر

لأول مرة في العالم.. توأم يجري عملية تغيير الجنس في نفس الوقت

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد

Advertisements

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

اعترافات ربة منزل في خلية داعش العجوزة: أبو آسيا طلبني للزواج رفضت.. وكنت عايزة ابني يجاهد في سوريا

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

الذكرى الأولى.. جمال وعلاء وسوزان في مقبرة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديووصور

لغياب الزوج 6 أشهر بدون عذر.. قانون الأحوال الشخصية يعطى الزوجة حق طلب الطلاق

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري والكأس

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الفشل الكلوي وتنشط كورونا.. جمال شعبان يحذر من تناول المسكنات

أسعار ومواصفات سيارات لاعبي ريال مدريد الجديدة من أودي.. صور

هتسد معاك في البرد.. طريقة جديدة لعمل شوربة العدس