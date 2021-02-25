محافظ البحيرة: 55.6 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية الجارية.. فيديو

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن حجم المشروعات الجارية في محافظة البحيرة تقدر بـ 55.6 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، بخلاف المبادرات الرئاسية الجديدة، وهدية الحكومة للمحافظة التي تكمن في رشيد الجديدة .





وأضاف اللواء هشام آمنة، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن ذلك سيعمل على ترويج السياحة بالمحافظة .





وأشار محافظ البحيرة ، إلى أنه سيتم إنشاء مصنع الرمال السوداء في رشيد الجديدة، وإنشاء جامعة أهلية وخاصة في رشيد، بالإضافة لموانئ ، بجانب بشائر الخير 4 ، وكذلك حجم كبير من تطوير الطرق.





وتابع محافظ البحيرة ، أننا نستهدف توفير فرص عمل ووحدات سكنية مختلفة للشباب المصري العظيم، كما نعمل على غلق الباب أمام الهجرة غير الشرعية من خلال المشروعات الجارية وزيادة الوعي"، مشيرًا إلى أنه يوجد تعاون كبير مع وزارات الهجرة والزراعة والجهات المعنية.