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رياضة

سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة وغياب النجوم أزمة تؤرق أحمد سامى

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:41 م
سموحه
سموحه
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أ ش أ
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تدريباته الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 24 ساعة عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري التي انتهت بالتعادل الإيجابي، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، في إطار الاستعداد لمواجهة الجونة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال سموحة يقدم فيها سلسلة من العروض القوية خاصة وأنه الفريق الأقل هزيمة حتى الآن فى الدوري المصري.

وطلب أحمد سامى، المدير الفني لسموحه، من لاعبيه غلق صفحة مباراة المصرى نهائيا ، والتفكير في مباراة الجونة، لتحقيق الفوز واستمرار المنافسة على المربع الذهبى هذا الموسم حيث يفصله فقط 3نقاط عن احتلال المركز الرابع حاليًا.

ويعكف أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الجونة تمهيدًا للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدوري هذا الموسم، ورغبة كل فريق فى خطف نقاط المباراة الثلاثة، لتأكيد وجوده فى المربع.

ويواجه الجهاز الفنى لسموحه أزمة قوية قبل لقاء الجونة فى ظل غياب 6 لاعبين من القوام الأساسى الذى يعتمد عليه المدير الفنى منذ بداية الموسم وتضم قائمة غيابات سموحه كلا من حسام حسن ومحمد عبدالمنعم ورجب نبيل ومحمود حليمو وأحمد حمص بسبب الإيقاف والإصابات.

ويحاول المدير الفنى علاج هذه المشكلة من خلال اعادة توظيف اللاعبين والإستعانه ببعض العناصر المقيدة فى قائمة الفريق لتعويض هذه الغيابات القوية.
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