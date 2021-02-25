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فن

هنا الزاهد عن "حلوة الدنيا سكر": عجبكوا حدوتة ساندي أكتر ولا الجريمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر هنا الزاهد في الصورة في وسط الشارع وهي ترتدي سالوبت جينز، وعلقت على الصورة: "عجبكوا حدوتة ساندي اكتر ولا الجريمة لا تفيد". 

وعلى جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: "القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".

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