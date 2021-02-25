عضو المجلس القومى للمرأة : يجب توعية المرأة بالقيمة الاقتصادية للمخلفات اليومية

شارك المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومى للمرأة اليوم فى جلسة " مساندة المرأة فى تعزيز صمود المجتمع والأرض " عن دور المرأة العربية فى التعاطى الرشيد مع البيئة ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية، والمنعقد على مدار ثلاثة ايام في الفترة من 23-25 فبراير 2021 برئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية ، وبمشاركة ممثلي المنظمات الاممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.





و أوضح المهندس عمرو سليمان أن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك المركزي المصرى بصدد تنفيذ مشروع يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إحياء فكرة الادخار والإقراض لديهم بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر واعطاء فكرة عن التعاطى الرشيد مع البيئة بالإضافة إلى توعيتهم بالقيمة الاقتصادية للمخلفات اليومية فى مجالات عديدة واستخدام الطاقة باسلوب مرشد .





وأكد أننا نستطيع تمكين المرأة العربية وتحقق استفادة اقتصادية لها مع الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى ضرورة تولى المرأة العربية مناصب قيادية فى مجال البيئة تستطيع من خلالها أخذ دور فعال و اتخاذ قرارات تعمل على التطوير البيئى والاقتصادي .





كما أكد على ضرورة دعم الدول لتلك المشروعات الصغيرة التى يمكنها أن تغير المجتمع العربي ونظرته إلى البيئة والحفاظ عليها والاستفادة من المخلفات فى مشاريع ينتج عنها استفادة اقتصادية وبيئية .





كما أكد عمرو سليمان على أهمية التعليم والتوعية المجتمعية ودور المدارس فى إدماج المناهج التى تحيي قيمة التعاطى الرشيد مع البيئة.