ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عضو المجلس القومى للمرأة : يجب توعية المرأة بالقيمة الاقتصادية للمخلفات اليومية

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:07 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
شارك المهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومى للمرأة اليوم فى جلسة " مساندة المرأة فى تعزيز صمود المجتمع والأرض "  عن دور المرأة العربية فى التعاطى الرشيد مع البيئة  ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية،  والمنعقد على مدار ثلاثة ايام في الفترة من 23-25 فبراير 2021   برئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية ، وبمشاركة ممثلي المنظمات الاممية والاقليمية المعنية بشؤون المرأة.

و أوضح  المهندس عمرو سليمان أن المجلس القومى للمرأة  بالتعاون مع البنك المركزي المصرى بصدد تنفيذ مشروع يعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال إحياء فكرة  الادخار والإقراض لديهم  بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر واعطاء فكرة عن التعاطى الرشيد مع البيئة بالإضافة إلى توعيتهم بالقيمة الاقتصادية للمخلفات اليومية فى مجالات عديدة  واستخدام الطاقة باسلوب مرشد  .

 وأكد أننا نستطيع تمكين المرأة العربية وتحقق استفادة اقتصادية لها مع الحفاظ على البيئة، لافتًا إلى ضرورة تولى المرأة العربية مناصب قيادية فى مجال البيئة  تستطيع من خلالها  أخذ دور فعال و اتخاذ قرارات تعمل على التطوير البيئى والاقتصادي .

كما أكد على ضرورة دعم الدول لتلك المشروعات الصغيرة  التى يمكنها أن تغير المجتمع العربي ونظرته إلى البيئة والحفاظ عليها والاستفادة من المخلفات فى مشاريع ينتج  عنها استفادة اقتصادية وبيئية .

كما أكد عمرو سليمان على  أهمية  التعليم والتوعية المجتمعية ودور المدارس فى إدماج المناهج  التى تحيي  قيمة التعاطى الرشيد مع البيئة.
Advertisements
Advertisements

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

اعترافات ربة منزل في خلية داعش العجوزة: أبو آسيا طلبني للزواج رفضت.. وكنت عايزة ابني يجاهد في سوريا

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

الذكرى الأولى.. جمال وعلاء وسوزان في مقبرة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديووصور

لغياب الزوج 6 أشهر بدون عذر.. قانون الأحوال الشخصية يعطى الزوجة حق طلب الطلاق

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري والكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الفشل الكلوي وتنشط كورونا.. جمال شعبان يحذر من تناول المسكنات

أسعار ومواصفات سيارات لاعبي ريال مدريد الجديدة من أودي.. صور

هتسد معاك في البرد.. طريقة جديدة لعمل شوربة العدس