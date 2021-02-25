مجلس جامعة بني سويف يوافق على توقيع بروتوكول مع القومي للمرأة





وافق مجلس جامعة بني سويف على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة في جلسته رقم (193) وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال رئيس الجامعة إن البروتوكول سيشتمل على دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





وأكد رئيس الجامعة أن البروتوكول سيشمل المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي، وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة



