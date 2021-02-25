ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يوافق على توقيع بروتوكول مع القومي للمرأة

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:06 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
Advertisements
محمد عبدالحليم


وافق مجلس جامعة بني سويف على توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة في جلسته رقم (193) وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس. 

  

وقال رئيس الجامعة إن البروتوكول سيشتمل على دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة،  وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني،  وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.  


وأكد رئيس الجامعة أن البروتوكول سيشمل المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي،  وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء القدرات لمقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواجهة العنف ضد النساء الأبرز.. محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة القومي للمرأة خلال عام

وكيل التضامن ببني سويف: مراكز الاستضافة خط الدفاع الأول للمرأة .. شاهد

جامعة بني سويف توافق على توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن لرعاية الطلاب المتفوقين وغير القادرين

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

هبوط كبير في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار | تفاصيل

حافز تشجيع.. بشرى من الحكومة للمقبلين على الزواج

متخافوش.. طلاب المدن الجامعية بعين شمس يوجهون رسالة طمأنينة لذويهم

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

في ذكرى وفاته.. تعرف على أفلام ظهر فيها حسني مبارك

Advertisements

خيانة في ليلة الزفاف.. عريس يكتشف سرا صادما عن عروسه ووالده

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

اعترافات ربة منزل في خلية داعش العجوزة: أبو آسيا طلبني للزواج رفضت.. وكنت عايزة ابني يجاهد في سوريا

غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

الذكرى الأولى.. جمال وعلاء وسوزان في مقبرة الرئيس الأسبق مبارك.. فيديووصور

لغياب الزوج 6 أشهر بدون عذر.. قانون الأحوال الشخصية يعطى الزوجة حق طلب الطلاق

علي أبو جريشة يكشف صاحب قرار نقل لقاء الأهلي خارج الإسماعيلية

بسبب صورته عاريا مع «الفلوس».. الجمهور يهاجم محمد رمضان

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

تشغيل المطار 24 ساعة.. مصدر يكشف شرط عودة المقيمين إلى الكويت

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة في الدوري والكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الفشل الكلوي وتنشط كورونا.. جمال شعبان يحذر من تناول المسكنات

أسعار ومواصفات سيارات لاعبي ريال مدريد الجديدة من أودي.. صور

هتسد معاك في البرد.. طريقة جديدة لعمل شوربة العدس