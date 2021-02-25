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حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن زوجين لقيا مصرعهما داخل منزلهما بالمحلة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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احمد علي
أصدر رئيس نيابة مركز المحلة الكبرى، توجيهاته بتصريح دفن جثة عامل وزوجته لقيا مصرعهما داخل مسكنهما حيث تعرضا للاختناق نتيجة تسريب غاز مما أسفر عن وفاتهما، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاتهما.


تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتين لزوجين داخل شقتهما في ظروف غامضة بعزبة الشرملسي التابعة لقرية الهياتم  بدائرة المركز. 

 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الزوجين نتيجة الاختناق، لوجود آثار رائحة غاز داخل الشقة، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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