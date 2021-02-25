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اقتصاد

مدحت يوسف: مباحثات الغاز المصرية تصب في مصلحة جميع الدول المشاركة

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:04 م
صدى البلد
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هاجر رزق
أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والطاقة المعدنية في الفترة الأخيرة بعدة زيارات ومباحثات مع أكثر من جانب لتصدير البترول من دول شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عن طريق الأراضي المصرية، وجاءت هذه المباحثات بناء على مطالبات من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، كما قام "الملا" بعمل زيارات لقبرص واليونان لزيادة أطر التعاون في قطاع الغاز.  

حول الأمر قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، إن هذه التحركات ستصب في مصلحة كل الدول المشاركة في عمليات تداول الغاز وليس لمصلحة دولة دون أخرى، كما تتفق مع معايير منظمة دول شرق المتوسط في تحسين اقتصاديات الدول عن طريق تداول الغاز عبر الأراضي المصرية. 

كما أكد "يوسف" على الدور المحوري لمصر في عملية تداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط لأنها دولة المنشأ للمنظمة، التي من مهامها تعاون الدول الأعضاء في مجالات تداول الغاز الطبيعي. 

وأوضح "يوسف" أن المباحثات تتمحور حول نقل الغاز الطبيعي الفلسطيني والإسرائيلي من خلال التسهيلات المصرية في بورسعيد وإدكو، لافتًا إلى أن هذه المباحثات جاءت عقب طلبات من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي للتعاون في تداول الغاز عبر الأراضي المصرية بإعادة إسالته وتصديره للعالم. 

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية،  جرى خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة لتطويره، ووقعها عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، فيما وقع مجدي جلال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي عن الجانب المصري.
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