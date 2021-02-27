التحقيق مع مغني شهير بسبب كسر قواعد كورونا.. تفاصيل

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ان المغني الشهير ترافيس سكووت تم تحويله إلى التحقيق من قبل الشرطة الامريكية بسبب كسره لقواعد التباعد الاجتماعي بعدما تسبب في تجمع من قبل جمهوره بالشوارع الامريكية.





وقال مصدر لـ موقع TMZ الامريكي، أن ترافيس سكووت لم يحصل على إذن من أجل إقامة تجمع كبير ولم يقدم طلب لكي يلتقي بمعجبيه الذين التقوا حوله.





ونفى موقع Gossip Cop هذه الشائعة، مؤكدا انه لا يوجد من الأساس نية لقيام ترافيس سكووت بهذا التصرف، علاوة على ذلك أن كايلي جينر تثق كثيرا به.





وكشفت مجلة Us weekly الأمريكية، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر إلى حبيبها السابق مغني الراب الأمريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.





وقالت المجلة الأمريكية أن الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والآخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.



