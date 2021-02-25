استاد الإسكندرية يحتضن 6 مباريات لفريق الاتحاد السكندري

يخوض الاتحاد السكندري 6 مباريات على استاد الإسكندرية من أصل 8 مباريات بعد اعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الخريطة الزمنية لباقي مباريات الدوري حتي الجولة 21.









الاسبوع الـ15 3/5: الاتحاد السكندري & الانتاج الحربي

• استاد الاسكندرية الساعة الخامسة.

-الاسبوع الـ 10 3/9: المؤجل

الاتحاد&غزل المحلة

•استاد الاسكندرية الساعة السابعة.

-الاسبوع الـ 16 3/12:

الاتحاد &البنك الاهلي

•استاد المقاولون العرب الساعة الخامسة.

الاسبوع الـ 17 4/2:

الاتحاد&المقاولون

•استاد الاسكندرية الساعة السابعة.





•كأس مصر 4/15

-الاتحاد&وادي دجلة

•استاد غزل المحلة الساعة 9:30

-الاسبوع 18 24/4:

الاتحاد&بيراميدز

•استاد الاسكندرية الساعة 9:30

-الاسبوع الـ19 5/1:

الاتحاد&سموحة

•استاد الاسكندرية الساعة 9:30

-الاسبوع الـ20 5/6:

الاتحاد&الاهلي

•استاد الاسكندرية الساعة 9:30

-الاسبوع ال21ـ 5/9:

الاتحاد&انبي