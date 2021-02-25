استاد الإسكندرية يحتضن 6 مباريات لفريق الاتحاد السكندري

يخوض الاتحاد السكندري 6 مباريات على استاد الإسكندرية من أصل 8 مباريات بعد اعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الخريطة الزمنية لباقي مباريات الدوري حتي الجولة 21.
الاسبوع الـ15 3/5: الاتحاد السكندري & الانتاج الحربي
• استاد الاسكندرية الساعة الخامسة.
-الاسبوع الـ 10 3/9: المؤجل
الاتحاد&غزل المحلة
•استاد الاسكندرية الساعة السابعة.
-الاسبوع الـ 16 3/12:
الاتحاد &البنك الاهلي
•استاد المقاولون العرب الساعة الخامسة.
الاسبوع الـ 17 4/2:
الاتحاد&المقاولون
•استاد الاسكندرية الساعة السابعة.
•كأس مصر 4/15
-الاتحاد&وادي دجلة
•استاد غزل المحلة الساعة 9:30
-الاسبوع 18 24/4:
الاتحاد&بيراميدز
•استاد الاسكندرية الساعة 9:30
-الاسبوع الـ19 5/1:
الاتحاد&سموحة
•استاد الاسكندرية الساعة 9:30
-الاسبوع الـ20 5/6:
الاتحاد&الاهلي
•استاد الاسكندرية الساعة 9:30
-الاسبوع ال21ـ 5/9:
الاتحاد&انبي
•استاد بتروسبورت الساعة 9:30