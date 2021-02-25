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رياضة

استاد الإسكندرية يحتضن 6 مباريات لفريق الاتحاد السكندري

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
يخوض الاتحاد السكندري 6 مباريات على استاد الإسكندرية من أصل 8 مباريات بعد اعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الخريطة الزمنية لباقي مباريات الدوري حتي الجولة 21.


الاسبوع الـ15 3/5: الاتحاد السكندري & الانتاج الحربي
• استاد الاسكندرية الساعة الخامسة.
-الاسبوع الـ 10 3/9: المؤجل 
الاتحاد&غزل المحلة
•استاد الاسكندرية الساعة السابعة.
-الاسبوع الـ 16 3/12:
الاتحاد &البنك الاهلي
•استاد المقاولون العرب الساعة الخامسة.
الاسبوع الـ 17 4/2:
الاتحاد&المقاولون
•استاد الاسكندرية الساعة السابعة.

•كأس مصر 4/15
-الاتحاد&وادي دجلة
•استاد غزل المحلة الساعة 9:30
 
-الاسبوع 18 24/4:
الاتحاد&بيراميدز
•استاد الاسكندرية الساعة 9:30
-الاسبوع الـ19 5/1:
الاتحاد&سموحة
•استاد الاسكندرية الساعة 9:30
-الاسبوع الـ20 5/6:
الاتحاد&الاهلي
•استاد الاسكندرية الساعة 9:30
-الاسبوع ال21ـ 5/9:
الاتحاد&انبي
•استاد بتروسبورت الساعة 9:30
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