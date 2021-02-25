أخبار التوك شو.. العثور على كائن يشبه الإنسان داخل سمكة قرش.. الكمبوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية.. فيديو

ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين:













قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دول العالم طبقت منظومة التسجيل الاضطراري والسريع حاليا للحصول على لقاحات كورونا، وذلك لأنها لا تملك رفاهية الوقت لكى تجيز تحضير تلك اللقاحات، منوها إلى أن هناك هيئات دولية كبرى للدول الأوروبية والأمريكية تقوم بمراجعة جميع الأبحاث والنتائج لتلك اللقاحات قبل نزولها السوق للمواطنين.









وأضاف "رئيس شعبة الإدوية"، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم مراجعة عينات من اللقاح قبل نزوله السوق، وتقوم شعبة الأدوية بالتأكد من تحليل هذه اللقاح ليكون مطابقا، كما يجب أن يكون اللقاح بنفس قوة الفاعلية، ومن ثم تقوم شعبة الدواء بالرد على الشركات وإعطائهم التصريح لنزول هذا اللقاح إلى السوق.

















قالت دكتور أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى الصدر بالعباسية، إن غاز أول ثانى أكسيد الكربون غاز عديم اللون والرائحة، فى الآونة الأخيرة بدأ استخدامه للدفيات أو سخانات المياه.









وأضافت دكتور أسماء النمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن التهوية الجيدة مهمة جدًا حتى نقى أنفسنا من غاز أول ثانى أكسيد الكربون.









قال الدكتور محمد راشد استشارى التحاليل الطبية والفيروسات، إن فيروس كورونا وعائلته تم اكتشافها عام 1937 وأول حالة اصابة بكورونا كانت عام 1960، لافتًا إلى أنه كان هناك نوعان فقط من كورونا وأطلق عليهم نزلات البرد حتى ظهر كوفيد -19 فى عام 2019 والذى يعد أكبر جائحة فيروسية فى تاريخ البشرية بعد الانفلونزا الاسبانية.









عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن يتوقع هيئة الأرصاد الجوية الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.









عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.





واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 905 جنيهات.









كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرًا يبلغ 679 جنيهًا.





كما سجل جرام الذهب عيار 21 سعرا يبلغ 792 جنيها.









قال رجب محروس ، مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن ضريبة التصرفات العقارية عبارة عن مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعى أو شركة، لقطعة أرض او أي عقار، بواقع 2.5%.





واضاف " محروس " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن البائع أو المتصرف هو المسئول عن الضريبة العقارية، لافتًا إلى هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن قام بالبيع والشخص الطبيعي فقط.













قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الصحافة هى السلطة الرابعة فى الدولة، لافتًا إلى أن التفاعل بين السلطة التنفيذية والصحافة ضرورة لترشيد الفكر القومى وطرح الآراء.. الصحافة هى المؤسسة الرابعة فى الدولة.





وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، أن الصحافة هى أداة مجتمعية رشيدة للفكر القومى وطرح الآراء والرؤى المختلفة.





ووجه سامح شكرى وزير الخارجية الشكر للمجلس الأعلى للإعلام على تنظيم الجلسة الحوارية التى حضرها كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، وذلك فى إطار الحوارات الدائمة فيما بيننا للاستفادة من هذه النخبة المتميزة من المفكرين وقدراتهم التحليلية.









عرضت فضائية "العربية" تقريرًا يكشف ظاهرة نادرة من نوعها وهى العثور على كائن يشبه الإنسان، داخل بطن سمكة قرش.





وألقى الصياد عبد الله نورين، صيادًا إندونيسيًا ، شباكه ليعثر قبالة سواحل مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية، على سمكة قرش بوجه إنسان، وتمتلك عينين دائريتين كبيرتين فوق أنفها وفمها.





واصطاد سمكة قرش بالخطأ في شبكة صيده وعندما فتح بطنه وجد بداخله ثلاثة صغار، كان لأحدهم مظهر "إنساني".



