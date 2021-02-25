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رياضة

فضل الله يقترح مبادرة "ON LOCATIN" لدعم الاقتصاد الرياضي المصري

الخميس 25/فبراير/2021 - 04:32 م
صدى البلد
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يسري غازي
أطلق الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي مبادرة " ON LOCATION " وهى أحدث مبادرة فى المجال الرياضى والتى ستساهم بشكل كبير فى دعم الإقتصاد المصري الفترة القادمة حال تم تطبيقها.

وفسر فضل الله تفاصيل هذه المبادرة حيث قال بأن " ON LOCATION  " هو مركز رياضي إعلامي مبتكر تتبع ملكيته "وزارة الشباب والرياضة المصرية "، يتم تأسيسه وفقا لأحدث النظم التكنولوجية والرقمية في هذا المجال، من خلال التعاون مع كبريات شركات الإنتاج الإعلامي المصرية، ومن خلال شراكات عالمية متخصصة في الإنتاج الحديث " ذو التقنيات العالمية "  للمحتوى الرياضي الذى يتمثل في " مباريات كرة القدم، البرامج الرياضية، المسابقات والبطولات الرياضية، تصوير الأفلام التي تتناول الأحداث الرياضية، الإنتاج الرقمي لمقاطع الفيديوهات الرياضية ذات الطبيعة الرقمية، الإنتاج  والتوزيع الإعلامي الحديث لكافة الأحداث الرياضية، التحليل الرياضى الحديثة .....الخ. 

وشدد على أن هذا المركز يشتمل على أحدث الأستوديوهات، والمتاجر الرياضية الذكية، والأجهزة والتقنيات والنظم التكنولوجية  المستخدمة عالميا في الإنتاج الإعلامي الرياضي ومجهزة بأحدث التقنيات والتي تشتمل كاميرات التي تتميز بنقل الصورة وفقا لتقنية  4K ، K8، وشاشات LCD و LED.بالصورة التي تسمح بتصدير صورة ذهنية " مرئية وسمعية "  حديثة عن الرياضة المصرية ، وفى نفس الوقت تعزز التدفقات النقدية وزيادة العوائد الاقتصادية للناتج المحلى للرياضة المصرية، وأيضا تعزيز دور الرياضة المصرية في دعم الاقتصاد المصري ، حيث أن المركز يكون هو الجهة الإعلامية الرسمية في الدولة لإنتاج المحتوى الرياضي، نظرا لما يمثله هذا المحتوى من أهمية في تصدير صورة الدولة خارجيا، في ظل المتابعة الكبيرة للأحداث الرياضية عبر الجماهير الرقمية. 

وأِشار فضل الله إلى أن المركز يعد هو الجهة الرسمية لنشر المحتوى الإعلامي الرياضي المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة، وفقا للمعايير العالمية المنتجة لهذا المحتوى فالرياضة بصفة عامة وإنتاج المحتوى الرياضي بصفة خاصة تعد صناعة ضخمة تستطيع أن تدعم اقتصاديات الدولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن " ON LOCATION " توجه استراتيجي حديث مبتكر وعالمي على أرض مصر يمثل الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط مشددا علي انه سيمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمار والاقتصاد المصري وهو ما يتماشي مع السياسات والأفكار الجديدة التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الدولة المصرية.
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