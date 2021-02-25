فرنسا.. وزير الاقتصاد الرقمي: المافيا وراء القرصنة على المستشفيات

كشف وزير الدولة الفرنسي للاقتصاد الرقمي سيدريك أو، يوم الخميس، عن أن الجماعات المرتبطة بالمافيا هي التي تقف وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة على المستشفيات الفرنسية وما يتصل بها من تسريبات لبيانات المرضى، وليس التدخل الأجنبي.





وقال سيدريك أو، في تصريحات لقناة فرانس 2، "فيما يتعلق بالمستشفيات، في جميع الاحتمالات، ليست دولًا أجنبية، بل منظمات مافيا، غالبًا ما يكون مقرها في البلدان الشرقية ولكن ليس هناك فقط".





وأوضح أنه عند اختراق نظام ما، من المقرر أن يحصل الجناة على أموال الفدية حتى يمكن استعادة نظام المعلومات المجمد، وهذا هو السبب وراء استهداف المتسللين للمستشفيات، والتي قال المسؤول إنها "كيانات تحت الضغط" فيما يتعلق بالأمن السيبراني.





في غضون ذلك، ورد أن مكتب المدعي العام في باريس بدأ يوم الخميس تحقيقا في سرقة البيانات لحوالي 500000 مريض فرنسي.





في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أنه تم اختراق البيانات الطبية لنحو نصف مليون مريض فرنسي تم تحميلها على الإنترنت. وبحسب المسؤول الحكومي، فقد حدث التسريب في نوفمبر الماضي. وأشار إلى زيادة الهجمات الإلكترونية عبر برامج الفدية خلال الأشهر العديدة الماضية، حيث تم إجراء أحدثها في وقت سابق في فبراير، واستهدفت مستشفيين. ومع ذلك، وفقًا لسيدريك أو، فشل المتسللون في سرقة البيانات في هذه الهجمات.





في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار مليار يورو في جهود الأمن السيبراني الوطنية وسط الزيادة المطردة في هجمات القرصنة.