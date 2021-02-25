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موهبة نادرة.. نمر يطرب ويغني للحاضرين داخل حديقة الحيوان.. شاهد

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:53 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا يكشف عن موهبة نادرة الحدوث، حيث يقوم نمر بالغناء للحاضرين في حديقة الحيوان.

يمتلك شبل النمر "فيتاس" الذي يبلغ من العمر 10 أشهر فقط موهبة نادرة.. وهي الغناء، ونجح من خلالها في جذب العديد من المعجبين في حديقة حيوانات مدينة بارنول في سيبيريا.

بدأ فيتاس بالغناء منذ نعومة أظفاره حين كان يحاول شد اهتمام أمه وفقا لأحد موظفي حديقة الحيوانات. وكان يطور مهارته بإصرار مع الوقت حتى نجح بإصدار نغمات صوتية مختلفة، يتواصل عن طريقها مع أقرانه وأمه.
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