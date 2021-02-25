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تعليم

القومي للبحوث يصدر دراسة جديدة لإنتاج الإنزيمات المهمة اقتصاديا من الطحالب

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:02 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
قالت الدكتورة هناء عبدالباقي، استاذ وريئس قسم الكيمياء الحيويه النباتية بالمركز القومي للبحوث ، أن الطحالب تعتبر مصدر  للعديد من الانزيمات المستخدمة في الصناعة و منها انزيم الأسباراجيناز الذي يستخدم بشكل كبير في مختلف الصناعات الدوائية والغذائية. 


واضافت "عبد الباقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أنه ينتج انزيم الأسباراجيناز من خلايا بعض انواع البكتريا و بيباع في السوق العالمي علي شكل دواء هام  لعلاج الخلايا السرطانية و بصفة خاصة سرطان الدم اللوكيميا.

وأوضحت أنه يتم استخدامة في مجال الصناعات الغذائية فهو يمنع تكوين مادة الأكريلاميد المسببه للسرطان المتكونه من تفاعل يسمي تفاعل ميلارد وهي عباره عن الماده البنية المتكون عند تحمير البطاطس في صناعة الشبسي او في صناعة الفواكهه المجفف مثل رقائق الموز و التفاح و ايضا الجزر و تتكون ايضا عند خبز المخبوزات المقرمشة نتيجة درجات الحراره العالية وهي سبب اللون البني في المخبوزات، كما يتم المعامله باضافة الانزيم في عمليات العجن.

واشارت إلى أنه يستخدم و يباع هذا الانزيم في السوق العالمي لمعاملة البطاطس و الفواكهه بالنقع في محلول يحتوي علي الانزيم. ة تعتبر اضافته في تجفيف الفواكهة هي العامل المحدد لانجاح هذه الصناعة و انتاح منتج بمواصفات متميزه ومنافسه.

واستكملت: " قد قام الفريق البحثي للمشروع الممول من اكاديمية البحث العلمي بفصل الانزيم بصوره نقية من الطحالب و هي مصدر امن و رخيص و تم تحضير الانزيم في صوره كبسولات تعاد استخدامها اكثر من مره في الصناعه وخاصة في نقع البطاطس و الفواكهة قبل عمليات التصنيع".
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