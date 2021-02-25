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فن

تفاصيل مسرحية "ليلة العمر" مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ليلة العمر".

 


تدور أحداث مسرحية "ليلة العمر"، تدور أحداثها حول محاولة بعض المساجين الهروب بالإختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.

ويشارك بالعرض أيضا محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ليلة العمر" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 26 فبراير2021 الساعة 8:00 مساءً.

تفاصيل مسرحية "ليلة العمر" مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها
تفاصيل مسرحية "ليلة العمر" مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها
تفاصيل مسرحية "ليلة العمر" مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها
تفاصيل مسرحية "ليلة العمر" مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها
تفاصيل مسرحية "ليلة العمر" مع أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا قبل عرضها
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