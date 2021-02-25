تماثل 5 حالات للشفاء من كورونا في شمال سيناء

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تماثل 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة بالفيروس خلال ال٢٤ ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالة إصابة جديدة اليوم الخميس.





وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 312 حالات، وعدد الوفيات 106 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة، في ديسمبر 2019





وانطلقت الثلاثاء الماضي، حملة توعية ضد فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتي يشارك فيها فريق من المتخصصين، تشمل مختلف التخصصات، حيث تتولي إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أعدت خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا 19.







وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة، إنه تم عقد اجتماع بالمثقفين الصحيين، وتحدد اليوم الثلاثاء موعد انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.





وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه سيتم تكثيف البرامج التوعوية فى مراكز الرعاية الصحية الأساسية لحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وتكثيف النشاط التوعوي والمناشدات والرسائل الصحية على الصفحات الرسمية لمديرية الشؤون الصحية وإدارة التثقيف والإعلام الصحي وبمواقع التواصل الاجتماعى ومكان الوحدات الصحية لم أكن المحافظة.





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